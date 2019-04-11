Парк Яланського

Замість парку Яланського у Запоріжжі народжується новий парк – парк Громади. Еко-активісти під проводом відомого громадського діяча, юриста і правозахисника Дениса Тарасова та голови громадської організації, що опікується захистом навколишнього природного середовища Ігора Зубка щойно висадили тут, на місці знищених торік багаторічних дерев, справжній дубовий гай. Кілька десятків саджанців молодих дубків надав Василь Бельдій. Він зазначив, що у власному саду підростив їх ще багато. Учасники акції певні, за кілька років у цьому парку відновиться чудова рекреаційна зона, яка суттєво посприяє покращенню екологічної ситуації в нашому техногенному індустріальному обласному центрі. Люди і дерева надихають та змінюють життя на краще!