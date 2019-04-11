ПАТ «Запоріжгаз» звернувся до журналістів

В прес-центрі «Журналіст» ЗОО НСЖУ в рамках проекту «З перших вуст» відбулась зустріч представників ПАТ «Запоріжгаз» з пресою та провідними телеканалами міста. В ній взяли участь Тетяна Бузовська, директор технічний; Антон Кій, директор комерційний та Наталя Гринь, керівник прес-служби ПАТ «Запоріжгаз».
Привід для зустрічі, як розповіли представники компанії, – незгода керівництва з рішенням держрегулятора в особі НКРЕКУ про стягнення штрафу у розмірі 850 тис. грн. з ПАТ «Запоріжгаз» у зв`язку з введенням для абонентів – громадян міста – коефіцієнта «приведення об`єму газу до стандартних умов».
Журналістам розповіли, в чому, власне суть проблеми. В тарифі, який діє в наявний час, з 8,55 грн. 90,6% – це кошти, які ідуть в НАФТОГАЗ; 2,2% – торговельна націнка постачальника і 7,2% – тариф на доставку газу газорозподільних компаній (облгазів), що складає 56 коп. Саме такий розподіл не влаштовує постачальників. Бо зарплата тут значно нижча за середню в регіоні, а отже – велика плинність кадрів, більше 20 років не поновлюється автотранспорт та обладнання, ситуація доведена до критичної.
Керівництво надало до НКРЕКУ пропозиції щодо зміни тарифів у тій частині, яка стосується «Запоріжгазу». Водночас, підприємство продовжує працювати в стандартному, плановому режимі.
Представники компанії відповіли на запитання журналістів, чому вважають дії Уряду політично вмотивованими, як, на їх погляд має вирішитись ситуація, коли запрацює прийнятий ще в 2015 році закон «Про ринок природного газу», яким передбачено перехід до сплати за газ в енергоодиницях, тощо.
Найближчим часом в рамках проекту «З перших вуст» ЗОО НСЖУ планує проведення ще кількох прес-конференцій з соціально вразливих тем.
Олена Морозова