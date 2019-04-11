Свято інженерних знань влаштували в ЗНУ вступникам

У рамках фестивалю «STEM-весна-2019» в Інженерному інституті Запорізького національного університету відбулися урочистості з нагоди Дня інженерних знань і Дня відкритих дверей. Загалом у святі взяли участь учні закладів середньої освіти та студенти коледжів міста й області. Вони побачили діючі моделі металургійних верстатів, вітрогенератора тощо. Відвідувачі мали можливість взяти участь у пізнавальних іграх, вікторинах.
Серйозні виступи перемежовувалися скетчами, творчими номерами, які підготували для гостей артисти Студентського центру мистецтв Port-Arte. Цікавою була й інтернет-гра Kahoot, пов’язана зі спеціальностями факультетів Інституту. Школярі, які швидше за всіх дали правильні відповіді на запитання гри, отримали в нагороду USB-флеш-накопичувачі. Учасникам запропонували й екскурсію Інститутом з відвідуванням підготовлених для них майстер-класів.
Пройшовши інструктаж, учні спробували самостійно керувати моделлю баштового крана на факультеті будівництва та цивільної інженерії. На факультеті металургії екскурсантам були продемонстровані види діяльності металургів, 3D-принтер і процес прокатки сталі. Школярі та їхні педагоги побували в лабораторії енергоефективних технологій і побачили «штучне сонце» від факультету енергетики, електроніки та інформаційних технологій. Підготували для молоді й захопливі комп’ютерні ігри та завдання.
Не менш цікавим було відвідування лабораторії, де за допомогою потужного мікроскопа охочі «поглянули» в надра своїх смартфонів. А процес очищення води з домішками «забруднювача», яким стали звичайні вершки, багато хто з юнаків знімав на відео. Ті, хто планує пов’язати своє майбутнє з фінансовою, економічною діяльністю або маркетингом, з цікавістю взяли участь у «грошовій» вікторині від факультету економіки і менеджменту. Завершальним етапом для груп екскурсантів була «зустріч» із роботом-фантомом, якого в Інституті ніжно назвали «Федя». Цей тренажер дозволяє перевірити свої знання з надання першої невідкладної допомоги постраждалим.
Для довідки
З 1 січня 2019 року Інженерний інститут увійшов до складу Запорізького національного університету (після реорганізації Запорізької державної інженерної академії). Тут здійснюється підготовка здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр, магістр та освітньо-наукового ступеня доктор філософії за денною та заочною формами навчання. Здобувачі ступенів вищої освіти «Бакалавр» навчаються за 18 актуальними спеціальностями з 11 галузей знань та 18 освітньо-професійних програм. Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» здійснюється за 23 освітньо-професійними програмами. Здобувачі освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» навчаються за 5 спеціальностями. До складу Інженерного інституту ЗНУ входить 4 факультети, які об’єднують 17 кафедр, та міжфакультетська кафедра загальноосвітніх дисциплін.
Прес-служба ЗНУ