Світ без тюрем: мобілізація спільноти, усунення правових бар’єрів, захист прав людини в пенітенціарній сфері

Саме з таким гаслом 8 та 9 квітня Мелітопольський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області спільно з регіональним координатором Благодійної організації «Free zone» на базі Мелітопольської УВП (№ 144) проводився захід у межах реалізації пілотного проекту щодо впровадження пенітенціарної пробації в органах і установах виконання покарань.
Метою пілотного проекту є відпрацювання ефективної моделі взаємодії установи виконання покарань, уповноваженого органу з питань пробації, суб’єктів надання соціальних послуг та громадських організацій у питаннях підготовки засуджених до звільнення, проведення ресоціалізаційної роботи з засудженими у межах пенітенціарної пробації, підготовки осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі на певний строк до звільнення, з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за місцем проживання.
Для засуджених установи була надана інформація щодо діяльності благодійної організації «Free zone». Усі охочі мали змогу поставити питання щодо нюансів реалізації даного проекту.
Начальник Мелітопольського міськрайонного відділу з питань пробації Віталій Виперайленко закликав засуджених не лякатися проблем, які можуть зустріти їх на волі та не піддаватися спокусі повернутися до колишнього способу життя.
Після проведеної зустрічі з засудженими установи виконання покарань була проведена спільна нарада разом з адміністрацією установи, начальником Мелітопольського міськрайонного відділу з питань пробації підполковником внутрішньої служби Віталієм Виперайленко та регіональним координатором БО «Free zone» Денисом Тимофєєвим щодо узгодження плану дій та затвердження графіку відвідування установи виконання покарань з метою реалізації пілотного проекту.
Наталія Монакова,
Мелітопольський міськрайонний відділ
філії Центру пробації в Запорізькій області