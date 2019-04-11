З початку кампанії «Декларування – 2019» у Запорізькій області було подано 22 тисячі 122 декларації про майновий стан та доходи, отримані у 2018 році.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, за перші три місяці деклараційної кампанії запоріжці задекларували майже 999 мільйонів гривень доходів, з яких у минулому році не були сплачені податки.
На сьогодні до бюджетів вже сплачено 27 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та 3,6 мільйона військового збору, що на 15,5 мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Більшість мешканців області декларували дохід отриманий від реалізації вирощеної на власних земельних ділянках сільськогосподарської продукції (14,4 тисячі декларацій). Також запоріжці звітували про отриману спадщину (1,1 тисячі декларацій ) та прибутки від надання в оренду нерухомого майна (657 декларацій).
Крім того, станом на 1 квітня свої доходи задекларували 29 “мільйонерів”. Статки цих громадян перевищили мільйон гривень на рік. До бюджетів вони спрямували 12,1 мільйона гривень податків.
Правом на податкову знижку скористалися 3565 осіб, які вже отримали 5,8 мільйона гривень раніше сплаченого податку на доходи фізичних осіб.
Валерій Манько нагадав, що до закінчення кампанії декларування залишилося менше місяця та закликав громадян не зволікати і задекларувати доходи, не чекаючи 2 травня. Це можна зробити в один із трьох способів: особисто або уповноваженою особою у Центрах обслуговування платників податкових інспекцій (за місцем реєстрації), направити поштою, а також за допомогою електронного цифрового підпису в Електронному кабінеті ( https://cabinet.sfs.gov.uа ).
Валерій Манько: “Мешканці Запорізької області вже подали 22 тисячі декларацій”
З початку кампанії «Декларування – 2019» у Запорізькій області було подано 22 тисячі 122 декларації про майновий стан та доходи, отримані у 2018 році.