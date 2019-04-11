Зариблення річки Гайчур

Гуляйпільські рибалки випустили мальків у річку Гайчур, що омиває береги на території чотирьох районі Запорізької області За ініціативи ГО “Гуляйпільські рибалки” у Гайчур запустили 400 кілограмів мальків карася. Їх виростив та безкоштовно надав для зариблення річки житель громади. У цьому році “Гуляйпільські рибалки” запланували ще одну масштабну акцію – запустити у Гайчур мальків цінних порід риб. Придбати їх планують за благодійні внески жителів громади, що нині вже збирають. Також береги Гайчура цієї весни приберуть від сміття, долучитися кличуть усіх бажаючих.