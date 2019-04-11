Жінки в космосі

До Міжнародного дня космонавтики 12 квітня Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» підготував цікаву інформацію щодо жінок у космосі.
• Перша жінка полетіла в космос у 1963 році – Валентина Терешкова. Через 19 років полетіла в космос вдруге.
• Першими космонавтами з Великої Британії, Південної Кореї та Ірану були жінки
• Світлана Савицька – перша жінка, яка здійснила вихід у відкритий космос. Встановила 3 світових рекорди в групових стрибках з парашутом зі стратосфери і 15 світових рекордів на реактивних літаках. Її іменем названа невеличка планета (астероїд) – № 4118 Sveta.
• Жінки-астронавти стали звичайним явищем у 1980-х роках.
• Пеґґі Вітсон – перша жінка-командирка Міжнародної космічної станції. За час своєї роботи здійснила 3 космічні польоти і 10 виходів у відкритий космос, сумарний час роботи – 60 годин 21 хвилин (рекорд серед жінок її професії NASА).
• Саманта Крістофоретті – рекордсменка серед тривалості безперервного перебування жінки в космічному польоті і тривалості польоту серед всіх астронавтів Європейського Космічного Агенства. На її честь названий астероїд 15006 Samcristoforetti.
• Мей Джемісон – перша справжня астронавтка, що знімалася у кіно про космос і перша афроамериканка, яка здійснила політ у космос.
• Ануше Ансарі – перша жінка-космічна туристка. Полетіла у космос у 2006 році. Також вона стала першою астронавткою, що за час космічного польоту вела блог. Через десять років з 537 космічних мандрівників, 61 були жінками (11%).
• Американські астронавтки українського походження:
Гайдемарі Стефанишин-Пайпер,
Роберта Лінн Бондар (перша лікарка-невропатолог, яка побувала в космосі),
Джудіт Рєзнік (четверта жінка-астронавтка у світі). На честь Рєзнік названо астероїд та
та кратер на зворотньому боці Місяця.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»:
http://www.ednist-fond.com.ua/2019/04/11/women-in-space/
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.