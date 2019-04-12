На Запоріжжі викрито 45 митних порушень

Співробітники Запорізької митниці ДФС за три місяці 2019 року викрили 45 фактів недотримання митного законодавства. Загальна сума адміністративних правопорушень склала 16,7 мільйона гривень. Стосовно громадян та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності заведені справи про порушення митних правил.
За січень-березень фахівці митниці розглянули 25 матеріалів, у результаті на правопорушників накладені штрафи на суму 2 мільйони 260 тисяч гривень.
У той же час судові органи винесли рішення у 18 справах, відповідно до яких конфісковано товарно-матеріальних цінностей загальною вартістю 1 мільйон 258 тисяч та застосовані штрафні санкції на суму 5 мільйонів 864 тисячі.
Нагадаємо, з правилами митного оформлення поставок суб’єктів ЗЕД, перетину державного кордону громадянами, особливостями митного контролю та іншою корисною інформацією можна ознайомитися на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya.
Запорізька митниця ДФС