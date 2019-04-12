Ринок праці Запорізької області

Станом на 12 квітня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,0 тис. осіб, з них 13,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 12 квітня 2019 року – 2329 одиниць (у м. Запоріжжі – 1355 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітних).
З початку квітня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 132 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 260 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.