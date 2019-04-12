У м. Запоріжжя внаслідок пожежі загинули 3 людини та 1 постраждав

12 березня о 04:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Шкільній в Олександрійському районі міста сталась пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що у металевому будівельному вагончику горіло оздоблення та домашні речі на площі 18 кв.м. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі, вогнеборці виявили тіла трьох людей без ознак життя. Ще одного постраждалого з опіками різного ступеня каретою швидкої допомоги госпіталізували до 5 міської лікарні. Особи загиблих та травмованого встановлюються.
Вже о 05:31 вогнеборці локалізували загорання, а о 06:00 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області