У Запорізькій області рятувальники ліквідували пожежу в господарчій споруді

11 квітня о 06:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Вишневій в смт Веселе.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить металевий гараж на загальній площі 10 кв.м.
Під час пожежі загинула домашня птиця- бройлери в кількості 40 штук.
О 06:05 вогнеборці локалізували загорання, а о 06:40 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловіка особового складу.