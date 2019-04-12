Віце-прем’єр-міністр долучилася до відкритого простору ЗНУ

До Запорізького національного університету завітала Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Представники адміністрації вишу обговорили з почесною гостею сьогодення університету, його інтеграцію до європейського освітнього простору, зокрема участь викладачів і студентів ЗНУ в міжнародних грантових програмах. Крім того, Віце-прем’єр-міністр зустрілася зі студентами і викладачами факультетів соціології та управління,історичного, юридичного та Економіко-правничого коледжу, адже ЗНУ – відкритий простір для думок, зустрічей і спілкування.
Іванна Климпуш-Цинцадзе нагадала присутнім, який великий шлях пройшла Україна за останні п’ять років. Зокрема те, що станом на 27 лютого 2014 р. у державній казні було 108 133 грн і країні пророкували дефолт. Але в результаті вже 13 кварталів поспіль відбувається стабільний зріст економіки. Почали відновлювати армію «із мінусів», а на сьогодні вона входить до десятки кращих армій країн Європи. Досвід протистояння російській агресії в гібридній війні зацікавив НАТО.
Іванна Орестівна схвально відгукнулась про участь Запорізького національного університету в низці міжнародних академічних програм, зокрема «Еразмус+», і закликала студентів користуватися всіма можливостями, які відкриваються перед ними, завдяки інтеграції до європейського освітнього простору. Своєю чергою, присутні на заході студенти поставили питання гості щодо можливих змін у процесі євроінтеграції країни найближчим часом, боротьби з корупцією, шляхів порозуміння з тією частиною населення, яка не хоче, аби країна вступала до Європейського союзу та НАТО, подальшу долю ЄС у зв’язку з майбутніми парламентськими виборами, причинами зацікавлення інших країн у вступі України до цих блоків тощо. На всі запитання вони отримали вичерпні відповіді.
Прес-служба ЗНУ