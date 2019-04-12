ЗНУ отримав Гран-прі в номінації «Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності закладу вищої освіти» міжнародної спеціалізованої виставки – «Освіта та кар’єра-2019»

Дванадцятого квітня в приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» (Київ) відбулося урочисте відкриття щорічної міжнародної спеціалізованої виставки – «Освіта та кар’єра-2019», яка триватиме впродовж двох днів. Серед її постійних учасників – Запорізький національний університет. Організатори традиційно високо оцінили здобутки провідного закладу вищої освіти Півдня України.
Цього року виш отримав Гран-прі в номінації «Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності закладу вищої освіти» та відповідний диплом за підписом Президента Національної академії педагогічних наук України Василя Кременя та в.о. директора Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Юрія Завалевського. А також – почесне звання «Лідер наукової та науково-технічної діяльності».
Університет, виставка «Освіта та кар’єра-2019», гран-прі, почесне звання