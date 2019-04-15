На Запоріжжі банківські установи з депозитних процентів вкладників сплатили 13 мільйонів гривень податків

За перший квартал поточного року фінансові установи Запорізької області перерахували 13 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб у вигляді процентів. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, близько 4 мільйонів з цієї суми бюджет отримав у березні.
Найбільші суми з початку року забезпечили платники м. Запоріжжя – 9 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – більш ніж мільйон, стільки ж надійшло від суб’єктів господарювання м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів, у м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровському та Великобілозерському районах сплачено 493 тисячі, у Пологівському, Більмацькому та Розівському районах – 419 тисяч, у Вільнянському, Запорізькому і Новомиколаївському районах – 286 тисяч.
Нагадаємо, платниками ПДФО у вигляді процентів, ставка якого складає 18 відсотків, є банківські установи, кредитні спілки та інші фінансові організації. При цьому інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не передається до фіскальної служби.
Головне управління ДФС у Запорізькій області