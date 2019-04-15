Творчій вечір 15.04.2019 17 квтня о 17 годині .. в Запорізькому театрі молоді – творчій вечір “Зразкового художнього колективу” ансамблю сучасної української пісні “Лілея” та ансамблю бандуристів “Барвіночок”. Керівник – Шнуренко Альона Іванівна. Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Анонси