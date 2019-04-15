Творчій вечір

Творчій вечір

17 квтня о 17 годині .. в Запорізькому театрі молоді – творчій вечір “Зразкового художнього колективу” ансамблю сучасної української пісні “Лілея” та ансамблю бандуристів “Барвіночок”. Керівник – Шнуренко Альона Іванівна.

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