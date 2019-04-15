У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували горіння в трансформаторі

15 квітня о 13:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію на підстанції ПАТ «Запоріжобленерго», що розташована по вул. Діагональній Заводського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що сталося коротке замикання трансформатора з послідуючим горіння без виходу за межі трансформатора.
Вогнеборці ліквідували загорання за допомогою генераторів піни середньої кратності та провітряно-пінними стволами.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 7 одиниць техніки та 32 рятувальника.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області