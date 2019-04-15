У Запорізькій області бійці ДСНС надали допомогу водію

14 квітня о 21:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те що в селі Скельки автомобіль загруз в піску на узбережжі Каховського водосховища в Василівському районі та потребує допомоги рятувальників.
Прибувши на місце події, бійці ДСНС за допомогою тросу витягли автомобіль з піску на проїзну частину дороги, після чого водій продовжив рух самостійно.
Всього для надання допомоги від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Вільнянський район: рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
14 квітня о 22:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Степна в селі Павлівське.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах житлового будинку та прибудова до неї на загальній площі 30 кв.м
О 23:00 рятувальники локалізували пожежу, а о 00:04 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Як з’ясувалося на момент пожежі власників будинку не було. Пожежу помітили сусіди та викликали на допомогу рятувальників.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Від ДПД ТОВ «Агропромінвест» залучалася 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.