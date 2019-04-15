Запорізькі аудитори за січень – березень забезпечили відшкодування втрат на суму понад 17,3 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за три місяці поточного року забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 17,3 млн гривень. Зокрема, надійшло до бюджетів та підприємств 12,1 млн грн, відшкодовано 4,3 млн грн незаконних витрат, майже 1 млн грн нецільових витрат державних ресурсів.
За вчинені фінансові порушення 8 посадових осіб перевірених об’єктів притягнуті до адміністративної відповідальності. До установ, які допустили порушення бюджетного законодавства, застосовано 6 заходів впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшено бюджетні асигнування..
За переданими матеріалами заходів державного фінансового контролю правоохоронні органи розпочали 4 досудові розслідування. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності 5 посадових осіб.
Керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій за підсумками заходів державного фінансового контролю прийняли 21 управлінське рішення та врахували 22 пропозиції за результатами державних фінансових аудитів.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області