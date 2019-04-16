Форум «HoReCa PRO» у ВЦ «Козак-Палац»: всі інгредієнти для розвитку готельно-ресторанного бізнесу

17-18 квітня у виставковому центрі «Козак-Палац» (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70б) відбудеться Форум «HoReCa PRO» – захід для представників малого та середнього бізнесу, що працюють у сфері громадського харчування та готельної індустрії.
Організатор форуму – Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Запоріжжя, заснований на базі Запорізької торгово-промислової палати за підтримки ЄБРР в рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
Сучасні ідеї для готелів, ресторанів і кафе (єдиний термін HoReCa походить від англ. Hotel/Restaurant/Café) на форумі представлять авторитетні експерти у сфері маркетингу і стратегій, SMM-консультанти, бізнес-тренери, успішні ресторатори, готельєри.
«Сучасна інфраструктура гостинності і громадського харчування – невід’ємна складова формування позитивного туристичного іміджу регіону. Невипадково цей напрям обрано одним із основних у тематиці конгресних заходів Центру інформаційної підтримки бізнесу м. Запоріжжя.
Форум «HoReCa PRO» – вже третій захід у рамках ініціативи EU4Business, присвячений розвитку туризму. У 2017 і 2018 роках у Запоріжжі і Бердянську відбулися конференції, що разом об’єднали понад 40 спікерів-практиків, близько 500 учасників», – розповідають у Центрі інформаційної підтримки бізнесу м. Запоріжжя.
Цього року ділову частину форуму відкриє «Нетворкінг сесія» – учасники зможуть обмінятися контактами, знайти ділових партнерів і клієнтів.
PRO що «HoReCa-2019»?
Відповіді на основні питання розвитку сфери HoReCa учасники отримають під час чотирьох сесій форуму.
1. PRO тренди галузі та сучасного клієнта. Мова піде про тренди для готелів, барів, управління рестораном і сучасні стандарти сервісу.
2. PRO стратегію, маркетинг і продажі у готельно-ресторанному бізнесі.
Учасники дізнаються лайфхаки успішних продажів, пошуку власної аудиторії без помилок.
3. PRO ефективне використання сучасних інформаційних технологій. У центрі уваги – цифровий туризм в Україні, побудова ефективних продажів через месенджери.
4. PRO персонал у сфері HoReCa – про теорію поколінь і розвиток, роль HR-менеджеру в сучасній компанії.
У числі запрошених спікерів – консультант з маркетингу і стратегії, голова громадської ради при Управлінні туризму Львова Тетяна Гончаренко, власник відомої мережі ресторанів Дмитро Борисов, керуючий партнер PR bar Віталій Маначинський, ресторанний експерт Ніна Полякова, бренд-стратег Ольга Нестеренко.
Справжньою «родзинкою» першого дня форуму стане шоу барменів «Акули Бару» від дворазових чемпіонів України в номінації Tandem Flairing та майстер-клас з приготування сучасних коктейлів. На 18 квітня запланований воркшоп для кавової індустрії.
З детальною програмою заходу можна ознайомитися на сайті www.expo.zp.ua
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