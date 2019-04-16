Щоб наші захисники не хворіли

«Запорізька правда» передала воїнам-захисникам України ліки та дитячі малюнки від студентів і викладачів НУБіПу. Почесну місію листоноші виконала відома запорізька волонтерка Олена Ярошенко.
Наша газета «Запорізька правда» не стоїть осторонь добрих справ на потреби української армії. В рамках реалізації безстрокової благодійної акції на підтримку воїнів-захисників України творчий колектив видання плідно співпрацює з небайдужими громадянами, представниками підприємств і організацій, навчальними закладами і вишами. В орбіту благодійної діяльності наші журналісти залучають широкі кола громадськості. Зокрема, в рамках співпраці зі студентами і викладачами факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), які регулярно проводять благодійні акції зі збору медикаментів для хлопців в окопах, передаємо їх безцінний скарб, що рятує життя, на передову.
Нагадаємо, що дружба столичних науковців і творчого колективу нашої газети розпочалася на підґрунті патріотичного піднесення з початком війни за незалежність України. За ці довгі роки у столичному виші було проведено чимало благодійних акцій на підтримку воїнів-захисників Батьківщини. Ініціатори акцій зосередилися на зборі медикаментів першої необхідності для хлопців, а також дитячих малюнків, натхненних листів, оберегів, тощо. Нині ж відома запорізька волонтерка Олена Ярошенко на прохання «Запорізької правди» передала військовикам знеболюючі, жарознижуючі, протизапальні препарати, антибіотики, вітамінні комплекси, препарати проти розладів кишково-шлункового тракту, різноманітні гелі, мазі та розтирки проти болю у суглобах, тощо. А також дитячі малюнки і листи,і вітальні листівки до Великодня, які також зібрали студенти і викладачі факультету ветмедицини НУБіПу.
Приймаючи цей дорогоцінний вантаж, медик підрозділу відмітив, що нині армійці вже добре забезпечені препаратами першої необхідності. Але у сезон загострень вірусних захворювань потреба у таких препаратах дуже висока. Він щиро подякував за таку потрібну на фронті підтримку.
Щоб наші захисники не хворіли
«Запорізька правда» передала воїнам-захисникам України ліки та дитячі малюнки від студентів і викладачів НУБіПу. Почесну місію листоноші виконала відома запорізька волонтерка Олена Ярошенко.