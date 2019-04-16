У Запорізькій області на пожежі загинув власник будинку

15 квітня о 08:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вул. Савушкіна в с. Новодніпровка Кам’янсько-Дніпровського району.
Прибувши на місце події, рятувальники виявили, що в кімнатах горіли домашні речі на площі 25 кв.м.
Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 50-річний власник.
О 08:52 рятувальники локалізували загорання, а о 09:45 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.
Запорізька область: на пожежі травмувався чоловік
15 квітня о 14:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Парковій в смт Якимівка.
Прибувши на місце події рятувальники встановили. що горить дах приватного житлового будинку на площі 40 кв.м.
Під час пожежі травмувався 56-річний власник, якого каретою швидкої допомоги госпіталізували до центральної районної лікарні.
О 14:30 вогнеборці локалізували загорання, а о 18:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (НМЯ І)
Вночі та вранці16 квітня у місті Запоріжжя очікується туман з видимістю 100-500 м. (I рівень небезпечності, жовтий).
Прогноз погоди на 16 квітня 2019 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, часом невеликий дощ, місцями гроза, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 5-10° тепла, вдень 8-13° тепла.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, часом невеликий дощ, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря 5-7° тепла, вдень 10-12° тепла.
Прогноз погоди на 17 – 18 квітня 2019 року
17.04.19 – Хмарно з проясненням, часом дощ, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 8-13° тепла.
18.04.19 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.