Валерій Манько: «За перший квартал запоріжці сплатили майже 138 мільйонів гривень військового збору»

Валерій Манько: «За перший квартал запоріжці сплатили майже 138 мільйонів гривень військового збору»

За три місяці 2019 року платники податків Запоріжжя та області перерахували до державного бюджету 137,9 мільйона гривень військового збору (без показників великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулим роком надходження зросли на 22 мільйони або на 19 відсотків. Щомісячні відрахування військового збору становлять 46 мільйонів гривень.
Найбільші суми надійшли від платників м. Запоріжжя – майже 74 мільйони, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – майже 19 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів – 12,3 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 9 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 6,4 мільйона.
Нагадаємо, ставка збору становить 1,5 відсотка від нарахованої суми доходу. Здебільшого його утримують та сплачують до бюджету роботодавці, які виплачують трудові доходи, та податкові агенти. У разі отримання інших доходів (у тому числі іноземних), з яких не сплачено збір, відповідальним за його перерахування є сам платник.

Офіційно