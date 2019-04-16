ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Вищезгадані зміни стосуються інформації, яку органи державної служби зайнятості надають територіальним органам Держпраці, з метою забезпечення належної організації державного контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.
Відповідно до цього було доповнено підпункт 1 пункту 4 Порядку № 437 такими абзацами:
— інформацію про факти отримання допомоги по безробіттю працівниками, які за результатами заходів держконтролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виявлені як такі, що працюють без укладення трудового договору;
— перелік суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, які не подали або порушили встановлений порядок подання звіту про працевлаштованих ними осіб без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, за два звітні періоди підряд, що передують періоду надання відомостей. Інформація надається щороку до 15 лютого в електронному та паперовому вигляді (у міру формування переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні);
— перелік роботодавців,щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді прийнято рішення про відмову в наданні дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;
— перелік роботодавців, які застосовують працю іноземців та осіб без громадянства на різних посадах, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді отримано дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на кожній посаді та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;
— перелік роботодавців, які застосовують працю іноземних високооплачуваних професіоналів, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді отримано дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано.
Уряд визначив механізм фінансування заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю за рахунок коштів Фонду соціального захисту людей з інвалідністю.
Відповідну постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» ухвалено Урядом 10 квітня 2019 року.
Кабмін визначив, що суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю можуть використовуватись для фінансування компенсацій роботодавцям витрат:
— ЄСВ за працевлаштування безробітних громадян з інвалідністю, у тому числі тих, які є недостатньо конкурентоспроможними на ринку праці;
— на оплату праці за працевлаштованих безробітних внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю (але не вище від середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць);
— на перепідготовку та підвищення кваліфікації працевлаштованих безробітних внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.
Відділ організаційно-інформаційної та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47