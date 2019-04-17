Антитерористична операція переросла у визвольну війну за незалежність України

14 квітня 2014 року указом виконуючого обов’язки Президента України Олександра Турчинова було введено у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБОУ) про проведення антитерористичної операції (АТО). Це стало відповіддю на масове проникнення в східні області країни озброєних російських терористичних угруповань і захопленнями ними органів місцевої влади. Протидія збройній агресії Росії у форматі АТО тривала до лютого 2018 року, коли її було змінено на військову операцію. Вона триває, ставши визвольною війною за незалежність України