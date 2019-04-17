Пасічники зібрались на площі біля Запорізької ОДА, щоб оприлюднити своє обурення станом справ у бджільництві і висловити своє незадоволення державної політикою у цій галузі. Мова про повну відсутність державної підтримки бджільництва, невиправдано широке використання в сільському господарстві небезпечних для людей і бджіл пестицидів, умисне ігнорування аграріями вимог законодавства України щодо безпечного їх використання. На підтвердження своїх слів учасники акції навели факти: в минулому році з цієї причини в Україні загинули понад 45 тис. бджолосімей, збитки пасічників перевищили 100 млн грн., але жодної копійки компенсації від держави вони не отримали.
Кількість випадків масової загибелі бджіл щорічно збільшується в геометричній прогресії. Цьогорік у Запорізькій області вже зафіксовано перші випадки.
На думку бджолярів, є необхідність ввести в Кримінальному кодексі окремої статті (247-1 «Потрава бджіл«), якою би встановлювалися санкції (покарання) за порушення законодавства в галузі бджільництва, зі значним посиленням відповідальності.
Учасники акції направили лист-звернення до Президента і Прем’єр-міністра з відповідними вимогами, а також звернулися із заявою до голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля про створення при облдержадміністрації постійно діючої комісії з питань бджільництва, а також попередження і встановлення фактів можливого отруєння бджіл.
Акція запорізьких бджолярів відбулася в рамках всеукраїнської акції пасічників, спрямованої на порятунок галузі, яка пройшла у столиці біля Кабінету міністрів і Верховної Ради.
Бджолярі просять державу звернути увагу на проблеми галузі
Пасічники зібрались на площі біля Запорізької ОДА, щоб оприлюднити своє обурення станом справ у бджільництві і висловити своє незадоволення державної політикою у цій галузі. Мова про повну відсутність державної підтримки бджільництва, невиправдано широке використання в сільському господарстві небезпечних для людей і бджіл пестицидів, умисне ігнорування аграріями вимог законодавства України щодо безпечного їх використання. На підтвердження своїх слів учасники акції навели факти: в минулому році з цієї причини в Україні загинули понад 45 тис. бджолосімей, збитки пасічників перевищили 100 млн грн., але жодної копійки компенсації від держави вони не отримали.