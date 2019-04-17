1.Богдан, будівельник:
-Одного разу я врятував справжню змію,мабуть гадюку. Вона рухалася біля дороги, де нещодавна робили ремонт асфальту і прилипла до бітуму, не могла рухатися. У мене з собою була вода у пляшці,спочатку я її полив, аби не було зневоднення, а потім обережно відокремив від бітуму.
2.Інеса, бухгалтерка:
-Так, доводиться рятувати кішок і собак. Я живу у власному будинку, і на дворі у нас безліч кішок, приходять звідусіль. А кілька років тому ми знайшли трьох покинутих цуценят, довелося принести їх до себе. Зараз живуть у нас.
3.Віктор,електрик:
-Будете сміятися,але я часто рятую жуків. Як іду влітку десь на рибалку, то майже завжди на стежці бачу чорного жука, що перекинувся на спину, рухає у повітрі лапами, і не може стати на них самотужки. Тоді перевертаю його у правильне положення, та кажу йому бути обережним.
4.Настя, студентка:
-В мене якийсь час жив на балконі горобець. Здається в нього було травмоване крильце, бо злітати не міг, в руки не йшов, ховався по нишпоркам. То я йому наливала воду у миску, насипала насіння соняшника, навіть накопала у дворі хробачків, бачила що з’їдав геть усе. Ну а потім зник, мабуть поздоровшав і полетів.
5.Світлана, перукар:
-Так, рятую, тільки не тваринок, а рибок, які в мене живуть вдома у невеличкому акваріумі. Я майже завжди на роботі, і часу займатися акваріумом немає, тільки годую кожного дня і світло вмикаю. За місяць акваріум так заростає водоростями, що без болю дивитися на нього не можна. Ось тоді починаю рятувати рибу, чистити акваріум, міняти воду. Ось так і живемо.
Блиц-опитування: Чи доводилося вам рятувати будь яких тваринок, які потребували якоїсь допомоги?
1.Богдан, будівельник: