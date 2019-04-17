Читайте у газеті “Запорізька правда” за 18.04.2019 р.

Друзі! У четвер, 18 квітня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Зокрема, поговоримо про другий тур президентської виборчої кампанії, фінал якої припадає на неділю, 21 квітня. Вибори президента – це не фінальна битва за спасіння світу, хоча ставки високі. Але зважаймо, майбутнє нашої країни залежить в тому числі і від того, чи зуміємо ми втриматися в рамках діалогу, який не перейде в агресію. Треба розуміти, що ми вирішуємо долю країни не тільки тим, за кого ми будемо голосувати, а й тим, наскільки ми здатні контролювати власну мову ненависті. Ну і, звичайно, потрібно пам’ятати, що виборча кампанія спотворює наше сприйняття, і потрібно намагатися повертати себе в логіку повсякденного життя.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Відома запорізька волонтерка Олена Ярошенко регулярно вибирається до хлопців, що захищають нас і виборюють незалежність нашої держави у визвольній війні на Сході, часом, навіть ціною власного життя. Своїми враженнями від чергової поїздки пані Олена поділилася із нашими читачами.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію. А також справжні сенсації.
Біленьківська загальноосвітня школа 1-3-го ступенів нещодавно відсвяткувала свій 85-річний ювілей. Село Біленьке Запорізького району має міцні історичні корені з часів свого заснування. Ця земля пам’ятає запорізьких козаків, саме тут збереглися історичні, археологічні, та архітектурні пам’ятки різних часів. Одна з таких пам’яток це садиба Михайла Міклашевського, державного діяча ХІХ сторіччя, в якій зараз перебуває частина Біленьківської середньої школи. Незважаючи на буремні події ХХ сторіччя час зберіг садибу у доброму стані. Вона милує око, та зігріває душу кожного, хто хоче доторкнутися до сторінок історії. Про історію садиби, та про всі пов’язані з нею таїни читайте у свіжому випуску газети «Запорізька правда».
А у нашій рубриці «Дивина тижня» ми дійсно здивуємо своїх читачів розповіддю про незвичайних підопічних відомої запорізької зооволонтерки Олесі Кулик, яка врятувала родину летючих мишей і наразі випустила їх на волю. У традиційному ж бліц-опитуванні наші земляки діляться, яких диких творинок їм доводилося рятувати і у який спосіб.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.