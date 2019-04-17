Крутий замєс» зупинив «руську весну» на Запоріжжі

13 квітня – річниця події, яка увійшла в історію України як «яєчна неділя» у Запоріжжі. Це була успішна безкровна акція спротиву спецоперації сепаратистів «руська весна». П’ять років тому активісти запорізького Майдану і самооборона міста, закидали яйцями та борошном учасників проросійського мітингу. На підтримку акції спротиву прийшло багато городян.
– Вітаю всіх з п’ятою річницею надзвичайних для України подій!- написав на своїй сторінці у соцмережі командир Шевченківської сотні Запорізької обласної Самооборни Вадим Литвин.- Нагадаю що тоді відбувалося .Обстановка в Україні була така: 7 квітня відбулось захоплення СБУ й обладміністрації в Донецьку, проголошення ДНР, захоплення СБУ в Луганську. 12 квітня – захоплення Гіркиним Слов’янська. 13 квітня – захоплення міськради в Маріуполі. Зрозуміло що окупанти хотіли третій раз взяти наше Запоріжжя.. Але запорізькі патріоти зробили диво – “300 ватрушек». Тоді ми відстояли місто та Україну! Саме після цього дня з’явся новий епітет, якй характеризує наш обласний центр – “Запоріжжя – місто з яйцями”! Дуже хочу щоб всі небайдужі ніколи цього не забували! Героям слава!