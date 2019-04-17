На Хортице повністю знищать популяцію диких кабанів

У національному заповіднику “Острів Хортиця” через спалах захворювання на африканську чуму вирішено знищити популяцію диких кабанів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у регіонах. Нині на Хортиці виставлено карантинний пост, проводять підрядні обходи в зоні захисту і нагляду. “Дикий кабан – вагомий фактор передачі АЧС, і поки не буде проведена повна депопуляція його на території заповідника, він буде постійним джерелом інфекція і загрозою для приватних і спеціалізованих свиногосподарств регіону” – заявили в держслужбі. Винищити диких кабані планують із застосуванням спеціально обладнаних конструкцій, підгодівельних майданчиків, облаштованих пасток та інших подібних методів.