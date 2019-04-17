Публічна презентація результатів діяльності філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області у 2018 році

17 квітня у Запорізькому гуманітарному коледжі Філія Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області презентувала підсумки діяльності за 2018 рік. Те, що було обрано прозоро презентувати свою діяльності та публічно і відкрито прозвітувати щодо результатів роботи, свідчить про налаштованість служби пробації на взаємодію з громадськістю, партнерськими організаціями та владою.
Участь у заході взяли представники Запорізької обласної державної адміністрації, Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, Апеляційного суду Запорізької області, Прокуратури Запорізької області, Управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області, Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, Департаменту соціального захисту населення ЗОДА, Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управління патрульної поліції в Запорізькій області, керівники уповноважених органів з питань пробації філії державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області, представники партнерських благодійних організацій «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України» у м. Запоріжжя, «Благодійний фонд «Сподівання», «100 % життя. Запоріжжя», а також студенти Запорізького гуманітарного коледжу Запорізького національного технічного університету.
Серед основних показників роботи у 2018 році особливу увагу було приділено наступним напрямкам:
Партнерська співпраця з судами, прокуратурою, поліцією, центрами безоплатною вторинною правовою допомогою та іншими учасниками пробаційної діяльності. Співпраця з громадою: підтримка пробації в громадах, надання необхідних послуг клієнтам пробації.
Основні показники досудової, наглядової та пенітенціарної пробації: під наглядовою пробацією уповноважених органів з питань пробації перебуває 3053 осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, 21 – засуджених до покарання у виді виправних робіт, 148 – засуджених до покарання у виді громадських робіт, 119 – засуджені до заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, серед перебуваючих на обліку 49 – неповнолітні суб’єкти пробації; 19 особам, звільненим від відбування покарання з випробуванням, судом визначено обов’язок виконати заходи, передбачені пробаційною програмою. Впродовж 2018 року до уповноважених органів з питань пробації надійшло 1922 ухвали суду про складання досудових доповідей.
Результати виконання Меморандуму щодо правового захисту суб’єктів пробації завдяки роботі дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги за 2018 рік: 67 % суб’єктів пробації ознайомлено з послугами безоплатної правової допомоги, 21 % охоплені роботою мобільних офісів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Через створення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики благодійними та громадськими організаціями проводиться швидке тестування та консультування на туберкульоз, ВІЛ-інфекції та вірусний гепатит осіб, які перебувають на обліку уповноважених органів з питань пробації.
Філія Центру пробації в Запорізькій області