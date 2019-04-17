З 18 квітня по 20 квітня у нашому обласному центрі на IV Відкритому конкурсі баяністів-акордеоністів «Баянне коло на Запоріжжі» зустрінуться 200 музикантів зі Львова, Дрогобича, Луцька, Києва, Сум, Шостки, Вінниці, Дніпра, Кам’нського, Миколаїва, Єнергодара, Гуляйполя, Бердянська, Мелітополя, Запоріжжя. Вони порадують шанувальників своїм виконавським мистецтвом і подарують запоріжцям чудовий культурний захід, що сприятиме підвищенню туристичної привабливості нашого міста.
– Сьогодні настав час Запорізькому регіону продемонструвати усій країні, що незважаючи на складні умови життя, українська музична культура живе, розвивається, збагачується новими творами, демонструє високий рівень виконавства на музичних інструментах,- зазначив ініціатор конкурсу – директор Запорізького музичного училища ім.П.Майбороди Сергій Пелюк, презентуючи захід у прес-центрі Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України.
Конкурс покликаний визначити кращих виконавців на баяні та акордеоні. Втім, за словами Сергія Пелюка, публіку передбачають приємно здивувати й іншими музичними інструментами. Зокрема, у номінації «ансамблі і оркестри» очікується виступ гостей зі Львова – тріо баяністів у супроводі цимбали.
Тож запрошуємо шанувальників баяну і акордеону на концерти і конкурсні прослуховування, що відбудуться в рамках конкурсу.
18 квітня о 13.30 у великій залі Запорізького музичного училища ім. П.І. Майбороди відбудеться урочисте відкриття конкурсу, концерт лауреата міжнародних конкурсів, заслуженого артиста України, композитора Бориса Мирончука (Україна).
О 15.00 концерт лауреата міжнародних конкурсів The Ensemble Alternance (Франція).
О 17.00 конкурсне прослуховування оркестрів та ансамблів.
19 квітня – конкурсні прослуховування.
20 квітня о 13.00 урочисте закриття конкурсу, нагородження переможців. Гала-концерт.
У «Баянному колі на Запоріжжі» звучатимуть й цимбали
З 18 квітня по 20 квітня у нашому обласному центрі на IV Відкритому конкурсі баяністів-акордеоністів «Баянне коло на Запоріжжі» зустрінуться 200 музикантів зі Львова, Дрогобича, Луцька, Києва, Сум, Шостки, Вінниці, Дніпра, Кам’нського, Миколаїва, Єнергодара, Гуляйполя, Бердянська, Мелітополя, Запоріжжя. Вони порадують шанувальників своїм виконавським мистецтвом і подарують запоріжцям чудовий культурний захід, що сприятиме підвищенню туристичної привабливості нашого міста.