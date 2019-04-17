У Запоріжжі вшанували жертв Катинської трагедії

У Всесвітній день пам’яті жертв Катиньської трагедії біля меморіалу польським офіцерам, яких в часи Другої світової війни утримували в полоні у концтаборах на території Запорізької області, а потім відправили до Катині на смерть, скорботний молебень зібрав небайдужих запоріжців. Захід ініціювали активісти товариства польської культури ім. Св.Папи Іонана Павла ІІ.
Нагадаємо, меморіал було відкрито кілька років тому коштом благодійників біля Санктуарію Бога Отця Милосердного Римо-католицької церкви, що у парку ім. О.Пушкіна в обласному центрі.