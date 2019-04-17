Запоріжці вимагають убезпечити їх від ДТП

У Запоріжжі містяни перекрили рух транспорту вулицею Ігоря Сікорського, що у Шевченківському районі, щоб привернути увагу влади до підвищеної аварійності на цій ділянці і зробити її безпечною для життя. Люди вимагали встановити так звані “лежачі поліцейські” і дорожні знаки в місцях, де постійно трапляються ДТП. Адже лише за останні 2 тижні на цій вулиці сталося дві аварії, в одній — загинула 7-річна дитина.
До людей, які перекрили дорогу, приїхав голова Шевченківської райадміністрації Федір Маєр. Він пояснив, що на установку тут, зокрема, світлофору необхідно близько 400-500 тисяч гривень. Запит на виділення коштів з міського бюджету до Запорізької міськради вже направили.
Питання безпеки руху на вулиці Сікорського обговорили у міській раді. Як повідомив заступник міського голови Володимир Волобуєв, невдовзі на вулиці Сікорського мають встановити знаки про обмеження швидкості руху до 40-ка кілометрів за годину.