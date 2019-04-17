Запорізькі платники “екоподатку” перерахували до бюджетів 81 мільйон гривень

Запорізькі платники “екоподатку” перерахували до бюджетів 81 мільйон гривень

Підприємства Запорізького регіону за три місяці поточного року сплатили до бюджетів усіх рівнів 81,2 мільйона гривень екологічного податку (без врахування даних великих платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько. Він зазначив, що у порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 9,5 мільйона або на 13 відсотків.
Більшу частину “екоподатку” отримали місцеві бюджети – понад 44 мільйони, що майже на 5 мільйонів більше, ніж торік. До держбюджету направлено близько 37 мільйонів, сума зростання до січня-березня 2018 року – 4,6 мільйона.
Найбільші відрахування податку забезпечили суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 66,1 мільйона; Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 6,9 мільйона, м. Запоріжжя – 4,7 мільйона.
Усього на території регіону працюють 2707 підприємств, які здійснюють викиди забруднюючих речовин у довкілля або розміщують чи утворюють радіоактивні відходи.
Нагадаємо, екологічний податок – загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, у тому числі радіоактивних. Нарахування і сплату екоподатку регулює стаття 240 Податкового кодексу України.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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