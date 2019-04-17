«Знати, щоб передбачати. Передбачати, щоб діяти»: в рамках Місячника цивільного захисту рятувальники навчали освітян

16 квітня на базі Комунального закладу «Кам’янсько-Дніпровська загальноосвітня санаторна школа-інтернат» Запорізької обласної радивідбувся кущовий семінар із працівниками закладів освіти на тему «Радіаційна небезпека. Правила поводження населення, що проживає у 30- кілометровій зоні спостереження Запорізької АЕС».
У семінарі взяли участь представники органів місцевої влади, Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА, Головного управління ДСНС області, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, спеціалісти органів управління освітою, керівники методичних об’єднань і працівники закладів освіти, які відповідають за безпеку життєдіяльності, викладачі предметів «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни» навчальних закладів м. Енергодар та Кам’янсько-Дніпровського району.
Під час інформаційно-теоретичної частини, учасники обговорили організацію оповіщення населення міста у разі виникнення НС та укриття у захисних спорудах цивільного захисту. Також, рятувальники зосередилися на темі протипожежної безпеки дітей у побуті та, особливо, у ході навчального процесу, обговорили алгоритм дій під час виникнення надзвичайних подій у закладі освіти, заходи, які повинні вжити працівники школи. Не оминули увагою й небезпеку під час виявлення підозрілих предметів, схожих на вибухонебезпечні та правила поведінкиу разі їхнього виявлення.
Після теоретичної частини на практиці відпрацювали раптову ввідну, яка передбачала евакуацію з приміщень школи-інтернату, враховуючи, що це заклад з цілодобовим перебуванням дітей і в будь якій ситуації і діти, і педпрацівники повинні чітко знати алгоритм дій.
Наступний етап семінару пройшов на базі Комунального закладу «Чкалівська загальноосвітня школа» Чкалівської об’єднаної територіальної громади Веселівського району.
Участь у ньому взяли працівники освіти та навчальних закладів Чкаловської та ВеселівськоїОТГ. Враховуючи, що на Запорізькій АЕС функціонує шість енергоблоків, співробітники ДСНС вирішили розширити діапазон зони спостереження до 50 кілометрів та провести роз’яснювальну роботу серед місцевих мешканців.
Під час теоретичної частини учасники обговорювали питання управлінського забезпечення громад та закладів освіти з питань безпеки життєдіяльності, методичні рекомендації щодо організації протипожежної безпеки в навчальних закладах, правила евакуації з приміщень та використання засобів захисту органів дихання, застосування первинних засобів пожежогасіння, дії під час розливу ртуті, крім цього правила безпеки життєдіяльності здобувачами освіти у повсякденному житті та під час канікулярного періоду.
У ході практичного блоку персонал школи відпрацювали евакуацію з приміщення школи у разі загрози радіаційного забруднення. Педагогічний склад закладу ставив на меті ознайомити учнів з діями після сигналу «Увага, всім!», правилами користування індивідуальними засобами захисту та порядком евакуації під час радіаційної небезпеки. Працівники школи подали сигнал оповіщення про виникнення умовної НС. Одразу була організована робота евакокомісії та визначені організаційно-практичні заходи, які потрібно відпрацювати. Після цьогоучасники семінару, вчителі та учні покинули приміщення школи та прослідувалидо укриття, використовуючи шляхи евакуації, що зазначені у відповідному плані. Контроль за ходом евакозаходів здійснювали фахівці ГУ ДСНС області.
Наприкінці заходу всі учасники отримали методичні рекомендації профілактичного змісту для використанняврамках шкільної програми «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни», що сприятиме ефективнішому засвоєнню інформації дітьми.
«Рятувальники постійно проводять профілактичну роботу з дітьми та навчають їх правилам безпеки життєдіяльності, які знадобляться їм у житті. Ми намагаємося зробити усе можливе, щоб педагоги та діти отримували максимальну користь у ході наших семінарів. Завдяки постійним лекціям, урокам безпеки, Місячникам безпеки життєдіяльності та показовим заходам вони закріплюють свої знання з основ безпеки життєдіяльності та відпрацьовують вміння та навички, які отримують в школі. Важливо, коли тріада з батьків, вчителів та рятувальників нагадують дітям про елементарні правила безпеки, адже саме методична профілактика і є запорукою безпечного дитинства і щасливого майбутнього підростаючого покоління. Адже, тільки разом ми зробимо життя безпечним» – зазначила начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Запорізькій області підполковник служби ЦЗ Юлія Баришева.
«Знати, щоб передбачати. Передбачати, щоб діяти»: в рамках Місячника цивільного захисту рятувальники навчали освітян
16 квітня на базі Комунального закладу «Кам’янсько-Дніпровська загальноосвітня санаторна школа-інтернат» Запорізької обласної радивідбувся кущовий семінар із працівниками закладів освіти на тему «Радіаційна небезпека. Правила поводження населення, що проживає у 30- кілометровій зоні спостереження Запорізької АЕС».