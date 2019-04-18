Полетіли кажани клином

Як що вам здається, що це якась чортівня, або ілюстрація до повісті «Вій» Миколи Гоголя, то ви помиляєтесь. Бо на фото звичайна летюча миша, або як кажуть в нас, в Україні- кажан. Саме кількадесят таких красенів нещодавно випустили на волю у сутінках, на острові Хортиця група з місцевих активістів і волонтерів, та біологів з Харкова. Це був завершальний етап акції рятування, великої родини кажанів,що відбувся з ініціативи та за покликом душі відомої запорізької волонтерки Олесі Кулик. Саме вона знайшла напровесні на Хортиці потерпаючи від холоду родину тваринок, зібрала їх, та передала до Харкова, де кілька років існує об’єднання біологів що займаються порятунком та реабілітацієй кажанів, які потрапили до антропогенних пасток, здійснюють допомога тваринкам виснаженим взимку та постраждалим від рук людини. Там їм були створені умови аби пережити пару місяців до настання теплої пори року.
Олександр Максимов Фото «Kharkiv bat group»