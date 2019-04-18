ПОВІДОМЛЕННЯ ПРЕС-СЛУЖБИ ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ВІДДІЛЕННЯ ВИЗНАЛО ВЧИНЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У ВИГЛЯДІ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ СУБ′ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ТОВ «Просперус-Ком» на 40 тисяч гривень та ТОВ «Завод світлопрозорих конструкцій» на 68 тисяч гривень за антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів.
Відділення встановило, що ТОВ «Просперус-Ком» (м. Запоріжжя) та ТОВ «Завод світлопрозорих конструкцій» (м. Запоріжжя) під час участі у відкритих торгах на закупівлю робіт з реконструкції теплиці з заміною несучих конструкцій зі склінням, які проводились у 2017 році позашкільним навчальним закладом «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької міської ради, узгодили свої дії, тим самим лише створили видимість конкуренції, що призвело до спотворення результатів торгів.
Такі дії підприємств відділення визнало порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). Узгодженість дій відповідачів у справі підтверджується, зокрема,: сталими діловими і партнерськими стосунками, сталими господарськими відносинами, використанням однакових IP-адрес, схожістю в оформленні документів, наданих на торги, узгодженою ціновою поведінкою тощо. За вказане порушення підприємства притягнуті до відповідальності у вигляді накладення штрафів.
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