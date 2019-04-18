Про новації в роботі Пенсійного Фонду

23 квітня 2019 р. з 11:30 до 15:00 у Одеському прес-клубі (готель «Континенталь», вул. Дерибасівська, 5 ) відбудеться прес-конференція “Впровадження нових сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України”.
Участь у прес-конференції візьмуть:
Владислав Машкін – заступник Голови правління Пенсійного фонду України.
Олександр Малецький – директор Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України.
Начальники Головних управлінь ПФУ у Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
Під час заходу спікери Фонду ознайомлять присутніх з онлайн-сервісами, які мають на меті спростити взаємодію громадян з органами Фонду.
Захід проводиться за підтримки Проекту Агентства США з міжнародного розвитку «Трансформація фінансового сектору в Україні».
У заході також візьмуть участь запорізькі журналісти. Докладніше з матеріалами заходу ви зможете ознайомитись в одному з наступних номерів нашого видання.