Реконструкцію шляхопроводу на проспекті Металургів завершать у червні

Реконструкція шляхопроводу на проспекті Металургів вийшла на завершальний етап. Підрядники вже облаштували частину опорної плити. Встановлюють арматуру для залиття бетону на двох наступних ділянках. У червні роботи на цьому об’єкті мають бути завершені та у повному обсязі відновлено рух транспорту. Таке завдання поставив сьогодні підрядникам міський голова Володимир Буряк, який проконтролював хід робіт.
Реконструкція шляхопроводу на проспекті Металургів стартувала минулого року. У результаті тут фактично будується новий об’єкт. Результати вже є. Ще минулого року після ремонту було відкрито пішохідний місток. 11 березня відновлено рух на першій з частин шляхопроводу. Після цього підрядники розпочали роботи на другій.
За місяць зроблено досить багато. У цьому могли переконатися учасники виїзної наради, яку провів сьогодні міський голова Володимир Буряк. Виконано демонтаж, залиті бетонні палі, споруджено опорну стінку. Зараз робітники перейшли до облаштування залізобетонної опорної плити. На першій ділянці вже залили бетон. На другій та третій – встановлюють каркас з арматури. Міський голова відзначив, що підрядна організація на цьому об’єкті виконує поставлені завдання.
– Важливо, що підрядник розуміє, що він робить та на якому важливому для міста об’єкті працює. На сьогоднішній день все йде за графіком, навіть з деяким його випередженням. Ремонт нижньої частини шляхопроводу вже завершено. Зараз вже залито частину опорної бетонної плити. Наприкінці травня – у червні ми повинні повністю закінчити тут роботи, – відзначив Володимир Буряк.
Нагадаємо, спочатку планували обмежитися «косметичним» ремонтом, але після початку робіт з’ясувалося, що шляхопровід потребує аварійного ремонту. Потрібно було укріплювати його конструкції. За підсумками однієї з виїзних нарад та після консультацій зі спеціалістами міський голова Володимир Буряк доручив внести зміни до проекту. Вони передбачали заливку паль для укріплення конструкції шляхопроводу.
Роботи знаходилися на постійному контролі Володимира Буряка. З урахуванням внесених змін міський голова поставив завдання розбити реконструкцію шляхопроводу на два етапи. Спочатку провести реконструкцію однієї частини шляхопроводу та відновити на ній рух транспорту. Після цього перекрити другу частину та виконати на ній роботи. Таке рішення було прийняте для того, щоб повністю не перекривати рух на цій ділянці. Адже вона з’єднує Заводський район з центром міста. Щоденно тут проходить велика кількість транспорту. У результаті роботи зайняли більше часу. Але у випадку перекриття проспекту Металургів сусідня вулиця Верхня просто не впоралася б з потоком транспорту.
– На тому тижні буде залито другу та третю частину опорної плити. Дамо бетону вистоятися. Нанесемо гідроізоляцію. Укладемо асфальт у два шари. У червні відкриємо рух на цьому об’єкті в обидва боки, – наголосив Володимир Буряк.
На цій ділянці працюватиме оновлене освітлення. Приведено до ладу і зовнішній вигляд огородження шляхопроводу. Завершальним етапом стане монтаж контактної мережі, що дозволить відновити рух тролейбусів.
Міський голова наголосив, що у подальших планах міської влади ремонт ділянки на перехресті проспекту Соборного та проспекту Металургів. Проектна документація щодо цього об’єкту вже практично підготовлена.