Старовина та сучасність середньої школи села Біленьке

Дерево міцне корінням, а людина – родом. Саме цим прислів’ям хочеться розпочати розповідь про Біленьківську загальноосвітню школа 1-3-го ступенів, яка нещодавно відсвяткувала свій 85-річний ювілей. Село Біленьке Запорізького району має міцні історичні корені з часів свого заснування. Ця земля пам’ятає запорізьких козаків, саме тут збереглися історичні, археологічні, та архітектурні пам’ятки різних часів. Одна з таких пам’яток це садиба Михайла Міклашевського, державного діяча 19 сторіччя в якій зараз перебуває частина Біленьківської середньої школи. Незважаючи на буремні події 20 сторіччя час зберіг садибу у доброму стані. Вона милує око, та зігріває душу кожного, хто хоче доторкнутися до сторінок історії.
Про історію садиби, та про все пов’язане з нею розповідає історик та краєзнавець Петро Кралев, мешканець цих місць, добре знайомий з кожним клаптиком Біленьківської землі:
-Це вже третя садиба колишнього губернатора Міклашевського, бо першу його садибу змило водою у 1806 році разом з селом і церквою, потім була ще одна садиба, і у другій половині 19 сторіччя онуком М.П.Міклашевського (теж Михайлом) була побудована по проекту губернського архітектора Гагена оця садиба. Так відбулося, що і в роки лихоліття 20 сторіччя біляне змогли зберегти цю садибу. Під час громадянської війни тут був штаб Нестора Махна, також тут побувала державна варта Скоропадського і Центральної Ради. З початку 1921-22 років у садибі мешкав плодоягідний технікум, а у 1934 році тут була утворена Біленьківська середня школа, 85 років якій ми відзначаємо. Михайло Павлович Міклашевський- це ціла епоха в історії нашого краю. Він заснував і школу у Біленькому у 1802 роцу, і лікарню на 40 ліжок, аптеку, а також він тут проводив корисні щепленні від віспи. Тому біляни з великою пошаною до нього відносяться. А його син Павло Михайлович теж вніс велику лепту у розвиток охорони здоров’я нашого краю. В нашому селі є будинок в якому було ремісниче вчилище. П.М. Міклашевський казав: «Якщо ми не будемо давати селянським дітям освіту, і насамперед професійну,то ми будемо виховувати злодіїв і шахраїв». У ремісничому вчилище навчалися 40 хлопчиків і 12 дівчинок. Також Павло Михайлович побудував церковно- парафіяльну школу. Окрім того у селі було і двокласне державне вчилище, були земські школи, була німецька школа, загалом було 12 шкіл у селі. Це дало величезний поштовх на розвиток білян. Завдяки цьому село виховало безліч майбутніх вчених у різних галузях науки і техніки. На 1941 рік у нашому Запорізькому районі було 9 середніх шкіл. Ніде в Україні, в жодному районі стільки середніх шкіл не було. Але, до 1938 року наш район був менонітський, німецькомовний, тому із 9 шкіл -8 були німецькомовні. І лише у Біленькому була україномовна середня школа. Павло Михайлович Міклашевський разом з іншими земцями наголошували ще в 1806 році, що крім земства дбати на місцях про освіту та охорону здоров’я нікому. І це вірно. Ось у нас зараз створена громада. І громада повернулася обличчям до освіти та охорони здоров’я. Бо нам тут видніше, що саме нам потрібно, для нашої громади.
У день святкування ювілею, ученики влаштували екскурсії шкільними класами, залами, та кабінетами для гостей, колишніх випускників, та взагалі для всіх охочих. С гордістю та любов’ю ученики розповідали про своїх вчителів, про новітнє комп’ютерне обладнання, про оновлені кабінети, про шкільний музей народного побуту. Директорка школи Наталія Миколаївна Ємець розповіла чим живе Біленьківська середня школа, та якими досягненнями вона може пишатися:
-Перший спогад про освіту у Біленькому бере свій початок у 1802 року. І починалася ця освіта із ремісничого училища. Школа пережила різні форми навчання. Вона була і чотирирічною і семирічною і школою для дівчаток. А саме у 1934 року вона стала середньою. Тобто діти почали здобувати свою повну освіту. Нам є чим пишатися. На сьогоднішній день у школі навчається 540 учнів. Із них дуже багато учнів які є переможцями у різноманітних конкурсах, як інтерактивних, так і районних і обласних. Багато учнів перемагають у олімпіадах. Є учні, що вийшли на міжнародний рівень. Нещодавно наш учень захищав честь школи на республіканському конкурсі з української мови у м. Кропивницькому. Також є чим пишатися педагогічному колективу, який налічує 50 чоловік. Із них в цьому році наша вчителька Нечет Олена Юріївна була учасником обласного конкурсу «Вчитель року». А в минулому році учасником цього конкурсу була інша наша вчителька- Герасименко Валентина Петрівна. Дуже пишаємось,що до цього дня маємо змогу навчатися у колишній маєтку Міклашевських. Саме Міклашевський запровадив освіту у Біленькому, саме він започаткував її, дбав про неї. У цьому приміщенні у нас навчається вся початкова школа. Звичайно ми зберігаємо садибу і дбаємо про неї. У нас дуже багато туристів, бажаючих побачити цю пам’ятку. Зберігати та оновлювати школу нам допомагає наша сільська рада, допомагають наші депутати, підприємці, фермери а також наші сусіди-фірма «Нібулон».
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Олександр Максимов