У Запорізькій області піротехніки ДСНС за добу знешкодили 12 одиниць ВНП часів минулих війн

17 квітня групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя вилучено та знешкоджено: арт. снаряди калібру 122 мм – 4 одиниці, арт. снаряди 76 мм – 8 одиниць часів минулих війн. Зазначені вибухонебезпечні предмети виявлено в лісосмузі поблизу с. Терпіння Мелітопольського району.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
м. Запоріжжя:під час пожежі вогнеборціевакуйовали 10 людей
18 квітня о 05:05 до Служби порятунку «101» від жителів двохповерхового будинку по вул. ФінальнаЗаводського району міста надійшло повідомлення про пожежу.
Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що на першомуповерсі в квартирі житлового будинку горять домашні речі на загальній площі 5 кв.м. Через сильну задимленість рятувальники вивели 10 жителів будинку по сходовій клітині на свіже повітря.
О 05:13бійці ДСНС локалізували пожежу, а о 05:44 – повністю ліквідували. Вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Запорізька область: бійці ДСНС врятували собаку, яка впала у колодязь
17 квітня о 13:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що по вулиці Першотравнева в м. Приморськ сталась нештатна подія.
Як з’ясувалось, у колодязь глибиною 3 метра впала собака, та самостійно вибратися не може. На щастя, мешканка будинку, яка знаходилась неподалік від колодязя, була на подвір’ї. Вона одразу почула жалісне скиглення тварини. Жінка зазирнула в колодязь та побачила перелякану собаку та зателефонувала до служби порятунку «101». За вказаною адресою прибув черговий караул пожежної частини. Бійці ДСНС витягли собаку з колодязю на поверхню. Врятована тварина не постраждала.
Від ГУ ДСНС України залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.