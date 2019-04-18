З початку року слідчі підрозділи фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області розслідували 113 кримінальних проваджень, з яких 77 відносяться до категорії тяжких, у тому числі 55 – за ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.
Також у січні-березні було розпочато 40 кримінальних проваджень, 27 з яких відносяться до категорії тяжких злочинів. 21 кримінальне провадження розпочато за фактами ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.
До суду направлено 7 кримінальних проваджень, у тому числі 5 – з обвинувальним актом, а за 2 провадженнями суд розглядатиме можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.
За закінченими справами до бюджету відшкодовано 7,8 мільйона гривень.
Протягом перших трьох місяців року співробітники податкової міліції ліквідували діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру». Загальна сума проконвертованих грошових коштів у період 2018 – 2019 років складає понад 320 мільйонів гривень.
За результатами відпрацювання контрагентів «конвертаційних центрів» та «фіктивних» суб’єктів господарювання стягнуто 7,2 мільйона гривень.
У сфері державних закупівель співробітники оперативних підрозділів викрили 3 злочини. За результатами перевірок до бюджету стягнуто 1,4 мільйона гривень.
За митним напрямком у рамках операції «Рубіж» викрито 6 злочинів. До бюджету додатково спрямовано 4,2 мільйона гривень митних платежів.
У рамках операції «Акциз» з незаконного обігу вилучені товари підакцизної групи на загальну суму 16 мільйонів гривень. Згідно із судовими рішеннями конфісковано підакцизні товари на суму 2,2 мільйона.
За закінченими провадженнями податкової міліції до бюджету відшкодовано майже 8 мільйонів
З початку року слідчі підрозділи фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області розслідували 113 кримінальних проваджень, з яких 77 відносяться до категорії тяжких, у тому числі 55 – за ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.