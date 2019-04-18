За закінченими провадженнями податкової міліції до бюджету відшкодовано майже 8 мільйонів

За закінченими провадженнями податкової міліції до бюджету відшкодовано майже 8 мільйонів

З початку року слідчі підрозділи фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області розслідували 113 кримінальних проваджень, з яких 77 відносяться до категорії тяжких, у тому числі 55 – за ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.
Також у січні-березні було розпочато 40 кримінальних проваджень, 27 з яких відносяться до категорії тяжких злочинів. 21 кримінальне провадження розпочато за фактами ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.
До суду направлено 7 кримінальних проваджень, у тому числі 5 – з обвинувальним актом, а за 2 провадженнями суд розглядатиме можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.
За закінченими справами до бюджету відшкодовано 7,8 мільйона гривень.
Протягом перших трьох місяців року співробітники податкової міліції ліквідували діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру». Загальна сума проконвертованих грошових коштів у період 2018 – 2019 років складає понад 320 мільйонів гривень.
За результатами відпрацювання контрагентів «конвертаційних центрів» та «фіктивних» суб’єктів господарювання стягнуто 7,2 мільйона гривень.
У сфері державних закупівель співробітники оперативних підрозділів викрили 3 злочини. За результатами перевірок до бюджету стягнуто 1,4 мільйона гривень.
За митним напрямком у рамках операції «Рубіж» викрито 6 злочинів. До бюджету додатково спрямовано 4,2 мільйона гривень митних платежів.
У рамках операції «Акциз» з незаконного обігу вилучені товари підакцизної групи на загальну суму 16 мільйонів гривень. Згідно із судовими рішеннями конфісковано підакцизні товари на суму 2,2 мільйона.

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