Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації приймає матеріали на здобуття обласних премій за досягнення в розвитку культури Запорізького краю

Обласні премії засновані з метою сприяння розвитку професіонального мистецтва, самодіяльної народної творчості, пропаганди та збереження національної культурної спадщини шляхом матеріальної підтримки працівників культури і мистецтва, визнання особистого вкладу в розвиток культури окремих митців.
Премії засновано в номінаціях: за досягнення в галузі театрального мистецтва; за досягнення в охороні культурної спадщини; за досягнення в розвитку музейної справи.
Претендентами на премії можуть бути працівники культури і мистецтва, навчальних закладів культури і мистецтва, закладів кіно, аматори народного мистецтва.
Матеріали на здобуття премій подаються до 15 травня структурними підрозділами з питань культури районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництвом обласних установ культури, навчальних закладів культури і мистецтва, обласними організаціями та відділеннями національних творчих спілок України, громадськими організаціями у сфері культури.
Кожна з організацій, установ може представити на здобуття премії не більше двох претендентів у відповідній номінації.
Переможці визначаються експертною радою після розгляду матеріалів, поданих на здобуття премій.
Положення про премії – за посиланням
http://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/original/000090/90509.pdf