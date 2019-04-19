До уваги школярів!

Університет державної фіскальної служби України запрошує учнів 9-11 класів усіх регіонів України до участі у IІI Всеукраїнському Інтелектуальному конкурсі «Податківець майбутнього»
Конкурс відбуватиметься у два тури.
І тур. Регіональний, що проходитиме у двох форматах (на вибір).
Дистанційний, з використанням платформи Moodle (19 квітня -11 травня 2019 року).
Стаціонарний (11 травня 2019 року) на базі відокремлених структурних підрозділів Університету (у м. Вінниці, Житомирі, Кам’янець-Подільському, Львові).
ІІ тур. Фінал (17 травня 2019 року) на базі Університету державної фіскальної служби України.
Для участі необхідно здійснити заповнення онлайн – заяви http://www.nusta.edu.ua, головна сторінка.