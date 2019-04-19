До Всесвітнього дня охорони праці Щодня у світі гине п’ять тисяч робітників

У прес-центрі ЗОО НСЖУ «Журналіст» відбулася прес-конференція з нагоди Всесвітнього дня охорони праці. Представники Головного управління Держпраці у Запорізькій області розповіли працівникам ЗМІ про напрямки роботи, досягнення та проблеми відомства в галузі охорони праці. Начальник управління нагляду за промисловістю та об’єктами підвищеної небезпеки Головного управління Андрій Адамчук зазначив, що 28 квітня – Всесвітній день охорони праці, який започаткований Міжнародною організацією праці (МОП), котра поточного року відзначає столітній ювілей.
Пан Андрій навів невтішні цифри. Щодня у світі на підприємствах під час роботи гине й помирає близько п’яти тисяч працівників. У Запорізькій області торік на виробництві сталося 292 нещасні випадки, зокрема 14 – зі смертельним наслідком. Тобто, щомісяця одна людина не повернулася з роботи до родини. Саме тому працівники Державної служби України з питань праці не святкують Всесвітній день охорони праці.
Під час реорганізації органів державної влади утворили Державну службу України з питань праці. Ця служба та її головні управління в областях мають два напрямки роботи: охорона праці та трудові відносини. Слідкує служба не тільки за виконанням правил техніки безпеки, а й за офіційним прийняттям на роботу працівників. Адже людина, яка отримує зарплату в конверті, в разі травми чи захворювання не матиме оплати лікарняного листа, їй ніхто не оплатить довгострокове лікування. Саме тому за кожного виявленого робітника, котрий не числиться на підприємстві, а працює там, роботодавець отримує величезні штрафи.
Начальник відділу гігієни праці цього ж управління Світлана Марковська розповіла, що її відділ працює над тим, щоб не допустити порушень здоров’я людей, робить усе, аби запобігти професійним захворюванням. Тому слідкують фахівці за проведенням професійних оглядів, тримають тісний зв’язок із лікарями. Вимагають службовці Державної служби створити безпечні умови праці на кожному малому чи великому підприємстві. Адже за 2017 рік Держслужба виявила в нашій області 47 професійних захворювань, торік – 48, а за перший квартал поточного року вже 33. Зростання, як бачимо, досить велике. Факторами, що можуть спричинити такі захворювання є дим, хімія, шум тощо. Робітникові доводиться звертатися в інститути, що мають право на встановлення професійного захворювання. За Запорізькою областю закріплений Криворізький інститут.
Спеціалісти відповіли на запитання журналістів. За словами фахівців, багато законодавчих актів, що захищали робітника й простого жителя, Верховна Рада просто скасувала. Причина в тому, що депутатами обираємо переважно підприємців, які створюють чи коригують закони «під себе», а не задля поліпшення довкілля чи умов праці.
Степан СІЧОВИЙ