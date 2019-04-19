Як кухарям підтвердити неформальну кваліфікацію — Столична служба зайнятості

У столиці затверджено перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, зокрема, за професією «Кухар (3-6 розряд)».
Про це Укрінформу повідомили в Київському міському центрі зайнятості (КМЦЗ), що надає послуги з підтвердження результатів такого професійного навчання.
“Протягом професійного життя чимало громадян працюють на підприємствах, набуваючи при цьому професійних знань та оволодівають певними навичками, проте не мають документального підтвердження. На сьогодні КМЦЗ дає можливість киянам підтвердити свої набуті професійні знання, виконавши кваліфікаційну роботу на потрібний розряд, та отримати документ державного зразка. Підтвердження результатів неформального професійного навчання для працівника – це підґрунтя для професійного вдосконалення, підвищення конкурентоспроможності, розширення можливостей працевлаштування, а також отримання гідної заробітної плати та побудови подальшої кар’єри”, – зазначили в прес-службі КМЦЗ.
За детальною інформацією про умови та кваліфікаційні іспити за професією «кухар» охочі можуть звернутися до районних філій Київського міського центру зайнятості.
Підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за професією «Кухар (3-6 розряд) здійснюється в таких навчальних закладах:
– Вище професійне училище № 33 м. Києва;
– державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»;
– державний навчальний заклад «Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».
Як повідомлялося, професія “кухар” стабільно входить до 20-ки найбільш дефіцитних професій в столиці.
За даними Work.ua, зарплата, на яку можуть претендувати представники цієї професії, становить від 10 до 18 тис. грн залежно від кваліфікації.
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2684295-ak-kuharam-pidtverditi-neformalnu-kvalifikaciu-stolicna-sluzba-zajnatosti.html