Курячі крильця – ідеальне блюдо для буднів і свят

Курячі крильця – одне з улюблених страв для барбекю і пікніків. Його подають ресторани високої кухні і заклади швидкого харчування. Крильця готують з часником і гострим соусом, сиром і гірчицею, їх подають в паніровці і клярі. Тому складно уявити, що одне з найулюбленіших страв всього світу з’явилося зовсім недавно. До 1964 року ніхто не замовляв курячих крилець і не готував їх на грилі.
Оригінальна назва простого, але надзвичайно смачної страви – «Крильця Баффало». Тому що його вперше приготували в містечку Баффало, штаті Нью-Йорк. Одним холодним ввечері в ресторан «Якір» заглянула компанія молодих людей, серед яких був син власниці закладу. Він попросив маму «дати що-небудь поїсти», але до вечора запаси їжі на кухні були під кінець. Господині довелося імпровізувати, і вона подала смажені курячі крильця. Частування настільки сподобалося молодим людям, що його стали постійно замовляти, і поступово рецепт підхопили інші кафе.
Як правильно замаринувати крильця для гриля
Куряче м’ясо досить ніжне, тому маринад тільки надає йому смак, робить більш соковитим. Довго маринувати крильця необов’язково. Звичайно, якщо ви купите м’ясо заздалегідь і залишите його в маринаді на ніч – смак вийде більш насичений, але за великим рахунком, декількох годин досить. З іншого боку, якщо ви поспішаєте, завжди можна купити мариновані курячі крильця готовими, адже це частування не менше популярно, ніж гамбургери або шашлики.
Єдино правильного маринаду для крилець не існує, вибирайте на свій смак:
● Для золотистої скоринки маринують крильця в суміші меду, томатної пасти, спецій і солі.
● Щоб надати м’ясу пікантний присмак, використовуйте вино, соєвий соус, каррі, рослинне масло.
● Легкий кисло-солодкий присмак частуванню додасть сік апельсина, соєвий соус, гірчиця і мелений перець.
● Щоб зробити м’ясо солодкуватим і хрустким, змішайте мед, соєвий соус і трохи цукру.
● Щоб частування вийшло гострим, використовуйте часник, томатну пасту і кетчуп. Додайте за смаком сіль і перець.
● Любителі експериментів оцінять імбирний маринад з імбирного кореня, меду, чебрецю, чилі і цибулевих кілець.
● Ніжний смак забезпечить жирний кефір, сіль, перець і розмарин.
Не бійтеся експериментувати. Маринад можна зробити на основі вина, коньяку або пива. Для цих цілей підійде оливкова олія, бальзамічний соус, апельсиновий або гранатовий сік. Можна додати такі спеції, як м’ята, майоран, базилік, для гостроти – кайєньський перець. З ним потрібно бути обережними, тому що він пекучий.
Крильця на грилі, сковороді або в духовці
Найкраще готувати крильця на грилі. Так вони набувають додаткового аромат вугілля, до того ж крильця готуються швидше, ніж шашлик з баранини або телятини. Якщо ви використовуєте гриль, досить промариноване м’ясо розкласти на решітці, і для мангала краще використовувати спеціальні грати, а не нанизувати крильця на шампур.
У духовці крильця приготуються за 40 хвилин. Не забудьте змастити деко соняшниковою або оливковою олією, але не дуже рясно: її не повинно бути багато, щоб м’ясо не вийшло жирним. Перед тим як викласти крильця на деко, їх можна вмочити у паніровку з сухарів або в кляр.
Замість листа можна поставити в духовку і сковороду. Але якщо ви готуєте ці ласощі на сковороді звичним способом, спробуйте прожарити крильця з французькою гірчицею. Однак на сковороді складно зробити м’ясо таким же хрустким, як в духовці.
Смачного!