На Запоріжжі вилучено партію незаконно ввезених в Україну тютюнових виробів вартістю майже 2,6 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили з незаконного обігу велику партію тютюнових виробів, ввезених в Україну поза митним контролем.
В рамках проведення операцій «Рубіж», «Акциз-2019» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено жителя Запоріжжя, який через месенджери та повідомлення в мережі Інтернет здійснював реалізацію тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку, ввезених на територію України поза митним контролем.
За результатами санкціонованого обшуку, проведеного у складському приміщенні на території обласного центру, з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 64 тис. 750 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва відомих торгових марок без марок акцизного податку України загальною орієнтовною вартістю майже 2,6 млн. грн.
Триває слідство.