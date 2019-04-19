Підробки брендового одягу та унікальних автозапчастин не пройдуть через Запорізьку митницю – діє контроль інтелектуальної власності

З початку року співробітники Запорізької митниці ДФС 34 рази призупиняли митне оформлення товарів для підтвердження права інтелектуальної власності. Після отримання листів від осіб, уповноважених представляти інтереси власників прав на знаки для товарів і послуг, митне оформлення було завершено.
Серед товарів, які потенційно можуть містити об’єкти права інтелектуальної власності – предмети одягу, запасні частини для сільськогосподарської техніки, запасні частини до автомобілів, проводи електричні, полімерні матеріали, рукавички.
Крім того, за перші три місяці року до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності було включено 42 нових знаки на товари і послуги. Із цим переліком можна ознайомитися на веб-порталі Державної фіскальної служби України: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/100237.html.
Нагадаємо, для захисту авторських і суміжних прав запорізькі митники постійно аналізують митні декларації на предмет недопущення незаконного оформлення товарів, що внесені до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності. З метою попередження переміщення через митний кордон України контрафактних товарів вони щодня перевіряють бази даних митних декларацій за допомогою програмно-інформаційного комплексу «Інспектор».