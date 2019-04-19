Ринок праці Запорізької області

Станом на 19 квітня 2019 року чисельність безробітних громадян по області
становила 17,6 тис. осіб, з них 13,1 тис. осіб отримують допомогу по
безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 19 квітня 2019 року – 2240 одиниць
(у м. Запоріжжі – 1355 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче
місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітних).
З початку квітня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в
середньому 131 громадянин. За направленням служби зайнятості щоденно
працевлаштовано 213 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.